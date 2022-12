EELVAADE ⟩ Kameruni aitab edasi vaid võit suurepärast turniiri tegeva Brasiilia vastu

Kes on selle mängu soosik?

Kindlalt Brasiilia . Sambamaa koondis on paberil ilmselt MMi kõige tugevam ja isegi, kui põhimeestele antakse puhkust, on nende asendajad Kameruni meestest klass kõrgemal tasemel.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Kameruni koondisel pole vigastustega ühtegi probleemi, kuid peatreeneril Rigobert Songil on peamurdmist sellest hoolimata. Nimelt läks ta väidetavalt tülli põhiväravavahi Andre Onanaga, kes jättis kohtumise Serbiaga seetõttu ka vahele. Vahepeal pole tulnud infot, et paar oleks omavahel ära leppinud.

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Kameruni koondis on kui rütmikas popduo: edurivi juhivad kapten Vincent Aboubakar (92 mängu, 34 väravat) ja Müncheni Bayerni hingekirja kuuluv Eric Maxim Choupo-Moting (70 mängu, 19 väravat). Kui Choupo-Moting on mõlemat kohtumist alustanud põhikoosseisus, siis Aboubakar sai mõlemas mängus platsile pingilt. MMil on mõlemad löönud ühe värava, lisaks neile on veel Kameruni meestest teinud skoori Jean-Charles Castelleto.