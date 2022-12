VÕRKPALLIJUTUD ⟩ Kas võrkpalliklubid peaksid teiste aladega konkurentsis püsimiseks juba lasteaedades tegutsema?

On arvamusi, et väga tehnilise alana pole võrkpalli võimalik väga noortele õpetada, samas on vastupidiseid näiteid nii meilt kui välismaalt. Kui teised alad, samuti väikelastele keerukas korvpall saab lasteaias trenne teha, siis miks võrkpall ei saa? Või on asi pigem tahtmises?