Neuville on veendunud, et Hyundai on järgmisel aastal veelgi kiirem

«Meil õnnestus juba tänavu poole hooaja pealt asjad õiges suunas liikuma saada. See hooaeg oli väljakutsuv, kuid teenitud võidud mõjusid kogu meeskonna jaoks äärmiselt motiveerivana. Samas me kõik teame, et masina kallal tuleb veel palju tööd teha ja seda meie kõigi poolt,» sõnas belglane WRC-sarja kodulehele antud usutluses.

«Leian, et võime tänavu saavutatud tulemuste üle uhked olla, kuid teame, et järgmisel aastal on konkurente veelgi keerulisem lüüa, mis tähendab, et meid ootab ees palju tööd. Iga võidukihutamine saab olema suur võitlus ja peame selleks valmis olema. Tiim on selleks igatahes valmis ja mina ühes nendega – me jätkame üheskoos surumist!» lausus Neuville.