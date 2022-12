Neljakordne maailmameister pakub Toyotale oma abikätt

See on ka see koht, kus Kankkunen omalt poolt õla alla loodab panna. «Insenerid ja kogu meeskond tahab võimalikult paljudelt sõitjatelt tagasisidet, veendumaks, et nad liiguvad õiges suunas. Olen sõitnud sisuliselt kõikide võimalike masinatega, seega saaksin samamoodi oma arvamuse sekka öelda ning näidata, mis aspektides masinat veelgi parandada,» lausus ta usutluses DirtFishile.