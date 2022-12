FCI Levadia lõi käed koduliiga suurima söödumeistriga

Kokku on 24-aastane ääreründaja Premium liigas kirja saanud 100 mängu, 11 väravat ning 22 resultatiivset söötu. «Mul on hea meel liituda Eesti tippklubi FCI Levadiaga! Levadia mängib ka eurosarjas ning see oli üks mu prioriteete, kui otsustasin, kus oma karjääri jätkata. Olen siin klubis üles kasvanud ning soovin Levadia järgmisele tasemele viia,» kommenteeris Yakovlev pressiteates oma üleminekut

FCI Levadia president Viktor Levada: «Meil on hea meel Ioani taas Levadias tervitada! Lõppenud hooajal näitas ta Premium liigas suurepärast minekut, mida tõestavad ka 6 väravat ja 13 resultatiivset söötu. Usume, et just Ioan on vajalik mees, kes annab meie äärtele teravust ja kiirust!»