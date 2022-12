MMi turvatöötajad käskisid mängule kibelenud vutifännil end alasti võtta

«Nad väitsid, et mul on mingit sorti metall küljes, mistõttu tuleb mind eraruumi viia. Seal käskisid nad mul esmalt eemaldada oma püksid, seejärel saapad, särgi ja viimaks ka aluspesu, pärast mida seisingi seal täiesti alasti,» sõnas Johnson, kes oli enne seda Kataris väisanud kaheksat MM-kohtumist.

«Minu ümber seisis seitse meest – neli politseiniku, üks FIFA vormis isik ja kaks traditsioonilistes Katari riietes meest. Üks neist palus, et ma eemaldaksin oma mütsi. Ma vastasin, et mul on õigus seda kanda, sest FIFA oli kolm päeva varem kinnitanud, et vikerkaarevärvides asjad on staadionil lubatud. Nende vastus oli aga, et neid ei huvita, mida FIFA ütleb, nemad otsustavad, millega võib staadionile siseneda,» jätkas Johnson, kes pärast mitmekümneminutilist sekeldust viimaks ikkagi staadionile pääses. Seda aga ilma mütsita.