EELVAADE ⟩ Hispaania püüab Maroko vastu kaotuseta seeriat jätkata

Kui Maroko on viimastel aastatel väravaid vajanud, siis on vaadatud eelkõige tähtmängija Hakim Ziyechi otsa. Sellest aastast Maroko koondisega taasliitunu on suutnud aastatega 45 kohtumises lüüa 18 väravat. Ta on koos Youssef En-Nesyriga (52 mängu, 15 väravat) ainus Maroko koondislane, kes on saanud karjääri jooksul kirja kahekohalise väravaarvu.

Sel MM-finaalturniiril on lisaks neile kahele mehele suutnud skoorida Zakaria Aboukhlal ja Romain Saiss. Just nemad vedasid Maroko võidule tugeva Belgia vastu.

Kas on oodata kinnist või lahtist mängu?

Pigem kinnist. Mõlemale koondisele meeldib küll lustlik mängustiil, kus palliga saab palju tegutseda, ent mängus on ikkagi pilet veerandfinaali. Just see on põhjus, miks soovitakse eelkõige kaitses eksimusi vältida ja seetõttu võetakse rünnakul ka kaalutletud riske.

Millist minekut ja mängupilti on MMil seni näidatud?

Hispaania on naasnud tagasi enda mängustiili juurde, mis tõi neile 2010. aasta MM-tiitli. Väravani püütakse jõuda väga paljude söötude abil ning sellega tekitada endale palju võimalusi. Hispaania on sel MMil ka kõige resultatiivsem meeskond, olles löönud üheksa väravat. Siiski on tulemused liikunud veidi allamäge. Kui turniiri alustati 7:0 võiduga Costa Rica vastu, siis sellele järgnes 1:1 viik Saksamaaga ning alagrupiturniir lõpetati 1:2 kaotusega Jaapanile. Kindlasti teevad hispaanlased sellest viimasest mängust järeldused, et midagi säärast enam ei korduks.

Maroko on Kataris olnud üks positiivsetest üllatustest. Alagrupiturniiril tegutseti väga kaalutletult ning võeti riske ainult olukorras, kus neil avanes reaalne võimalus midagi ohtlikku tekitada. Tugevast kaitsemängust annab aimu fakt, et endale on lubatud lüüa ainult üks värav. Maroko pole sel turniiril kaotusekibedust tundnud. F-alagrupp võideti 7 punktiga. Turniiri alustati 0:0 viigiga Horvaatia vastu, seejärel alistati 2:0 Belgia ja 2:1 Kanada.