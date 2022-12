Vähene eneseusk? Saksamaa koondise tagasilennuplaanid olid valmis juba enne otsustavaid mänge

Saksamaa tabloid Bild kirjutab, et Saksamaa jalgpalliliit oli teinud koondislastele juba enne neljapäevaseid mänge tagasilennuplaani. Nimelt sai Saksamaa väljaanne juba eile pärastlõunal teada, et reede hommikul kell viis on valmis lennuk Saksamaalt startima, et koondislased peale võtta. Kell 14.30 alustab lennuk teed Dohast Frankfurti.