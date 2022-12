BLOGI ⟩ Kamerun alistas lisaminutite väravast Brasiilia

Hoopis Kamerun oli see, kes mängu ainsa värava lõi. See juhtus 90+2. minutil, kui Jerome Ngom Mbekeli paremalt äärelt antud suurepärase tsenderduse lõi peaga väravasse tipuründaja Vincent Aboubakar. Väravat tähistades võttis 30-aastane ründaja endalt särgi seljast ning sai selle eest teise kollase kaardi, jättes meeskonnakaaslased viimasteks minutiteks kümnekesi kannatama.

Brasiilia jaoks on alagrupist edasipääs kindel, kuid hea oleks edasi minna võitjana. Seda sellepärast, et teisena edasi minnes satuks Brasiilia play-off’i tabeli alumisse poolde, kus mängivad Hispaania, Prantsusmaa, Inglismaa ja tõenäoliselt Portugal. Ka Kamerunil on jätkuvalt võimalik edasi pääseda, kuid selleks tuleb Brasiiliat võita.