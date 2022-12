Sakslased on Jaapani värava peale püha viha täis

«Väravat kontrolliti kolm minutit, sest pall võis enne seda üle otsajoone käia. Telekast paistis, et pall oli läinud täiesti üle. See võis ka mõne millimeetri üle minna, aga värav lugeti öra, nagu Inglismaa värav Wembleyl peetud finaalis 1966. aastal. See poleks pidanud kunagi lugema, nagu ka Jaapani värav Hispaania vastu,» kirjutati Bildi artiklis.