Saksamaa meedia ei andnud koondisele armu: oleme jalgpallikääbused

Bild kirjutab, et Saksamaa koondise järjekordne pettumust valmistav turniir oli häbistav ning kolm järjestikust suurturniiri (2018. aasta MM, mullune EM ja nüüd tänavune MM) on lati alt läbi joostud. «Jalgpallimaailm värises meie ees. Nüüd on Saksamaa lihtsalt vutikääbus,» põrutas Bild.

«On täiesti kujuteldamatu, et Saksamaa kukub kahel MMil järjest alagrupis välja, aga see juhtus. Pärast 2014. aastal Brasiilias võidutsemist on olnud palju tagasilööke, aga ei saa öelda, et taseme pärast. Saksamaa vääris kohta play-off’is. Vaadates, palju võimalusi tekitati, eriti Jaapani ja Costa Rica vastu, pidanuks nad olema kaheksandikfinaali tiim. Ometi viisid eksimused poolkaitses ja kaitseliinis alt minekuni,» sõnas Sky Sportsi eetris Charlotte Marsh.