Prantsuse rallimees andis vihje Ott Tänaku tuleviku kohta

Tänak andis pärast Kataloonia rallit teada, et lõpetab Hyundai rallitiimiga koostöö ning seejärel ongi olnud rallimaailma kõige suuremaks spekulatsiooniks, mida teeb 2019. aasta maailmameister.

Infot pole küll palju tilkunud, kuid nüüd andis Fourmaux intervjuu väljaandele Auto Hebdo, kus jagas väikeseid vihjeid ka Tänaku osas.

Prantslaselt uuriti, millised on tema võimalused WRC-s jätkata. «Läbirääkimised jätkuvad. Mul on olnud häid [läbirääkimisi] M-Spordiga, aga ka teiste tiimidega. Miski pole veel kindel. Kõig oleneb sellistest asjadest nagu sponsorid ja Ott Tänaku otsus… ma arvan, et ma sõidan, aga kellega, millega, kuidas… see ei ole selge,» vihjas Fourmaux, et Tänaku tuleviku osas on veel asjad lahtised.

Võttes arvesse, et Fourmaux on seni olnud seotud M-Spordiga, siis võiks see tähendada, et just selles osas on veel küsimused lahti, kas Tänak sõidab M-Spordiga järgmisel aastal või ei.