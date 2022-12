EELVAADE ⟩ Kui Lewandowski jääb kuivale, pääseb veerandfinaali Prantsusmaa

Kes on selle mängu soosik?

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Prantsusmaa peab läbi ajama mitmete staarideta. Kui Paul Pogba, N’Golo Kante ja Christopher Nkunku said juba enne turniiri viga, siis avamängus jäädi ilma ka tõsise põlvetrauma saanud Lucas Hernandezist. Algselt pidanuks ka Karim Benzema kogu turniiri vahele jätma, kuid viimase info kohaselt võib ta play-off’ides siiski väljakule pääseda.

Poola koondis peab saama hakkama ilma väravavahi Bartlomej Dragowskita, kes vigastas nädal enne MMi tõsiselt oma hüppeliigest. Kõik teised mehed on hetkel saadavad.

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Prantsusmaa ohtlikuim ründaja on Kylian Mbappé, kes sel MMil löönud kolm väravat. Väravat tahab kindlasti lüüa ka Olivier Giroud, sest järgmine tabamus oleks tema koondisekarjääri 52. ja tõstaks ta kõigi aegade parimaks. Praegu jagab ta seda tiitlit Theirry Henryga. Näljane on ka Antoine Griezmann, kes on seni olnud kuival.