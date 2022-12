EELVAADE ⟩ Püssi paukuma saanud Inglismaa on Senegali vastu selge soosik

Senegal on tänavusel MMil löönud viis väravat ja kõik on löödud erinevate meeste poolt. Jala on saanud valgeks Boulaye Dia, Famara Diédhiou, Bamba Dieng, Ismaila Sarr ja Kalidou Koulibaly. See tähendab, et kindlat väravalööjat pole Senegalil tänavusel MMil välja kujunenud, kuid valiksarjas oli nende parimaks väravalööjaks nelja väravaga Diédhiou. Samas on ta kahel mängul jäänud pingile. Kui Diédhiou platsile pääses, siis võrk ka kohe sahises. Lisaks on kindlasti ohtlik klubijalgpalli Watfordis mängiv Sarr.