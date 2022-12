Telegramm Katarist ⟩ Kas Maroko 2022 võrdub Ghana 2010?

MM-finaalturniiri kohepeal kajastav Ott Järvela raporteerib Kuku Raadio saates «Telegramm Katarist», et olukord on 12 aasta tagusega vägagi võrreldav: «2010. aasta MM-il osales kuus Aafrika riiki. Lisaks korraldajale Lõuna-Aafrika Vabariigile veel Alžeeria, Kamerun, Ghana, Nigeeria ja Elevandiluurannik. Tulemused valmistasid Aafrikale pettumuse, sest alagrupist edasi pääses neist vaid Ghana. Aga täpselt nii, nagu lubadus oli antud, asus kogu Aafrika alagrupiturniiri järel üheskoos Ghana selja taha. Neis nähti terve Aafrika esindajat. Nagu teame, lõppes Ghana tee veerandfinaalis, kus kaotati Uruguaile.

Aga Ghanale 2010 osaks saanud terve maailmajao tähelepanu, toetus ja armastas on üpris sarnane sellega, mis tõotab nüüd oodata F-alagrupi võitnud Maroko meeskonda. MM-i alustas neli Araabiamaad – korraldaja Katar, Saudi-Araabia, Tuneesia ja Maroko. Katar kaotas kõik kolm mängu, Saudi-Araabia alustas võiduga Argentina üle, aga kaotas kaks järgmist ja langes välja. Tuneesia sai küll lõpuks kirja 1:0 võidu Prantsusmaa üle, aga see neid enam ei aidanud, vaid Austraaliale jäädi ikkagi alla.

Ainsa Araabiamaana jõudis esimeses Araabiamaades toimuval MM-finaalturniiril alagrupist edasi Maroko. Kolmapäeva õhtul Lusaili staadionil Saudi-Araabia – Mehhiko eel sattusin juttu ajama paari alžeerlasega, kes rääkisid mulle esmalt pikalt Riyad Mahrezist ja soovisid lõpuni täiesti kindlad olla, et ma ikka tean, kes on Mahrez ja et ta on alžeerlane. Kui sellega asjad korras, rääkisime muud juttu kah. Tuli välja, et nad olid tulnud staadionile Saudi-Araabiat toetama. «Loodetavasti nad võidavad ja pääsevad edasi!» sõnasid alžeerlased.