BLOGI ⟩ Messi ja Argentina pääsesid kaheksandikfinaalis Austraalia küüsist ehmatusega

See oli ka Argentina mängu esimene võimalus. Enne seda ei jõutud põhimõtteliselt Austraalia karistusala lähedalegi.

Teise poolaja alguses tõstis Argentina veidi survet ning see kandis vilja 57. minutil. Austraalia ehitas endale värava ise. Puurilukk Matthew Ryan läks kahe vastase vastu enda värava ees driblama, kaotas palli ja Julian Alvarez lõi nahkkera põhimõtteliselt tühja võrku.

Aga see polnud veel kõik.

Kes on selle mängu soosik?

Kindlalt Argentina. Lõuna-Ameerika valitsevad meistrid alustasid turniiri küll šokk-kaotusega, kuid tegid siis vigade paranduse ja on turniiri edenedes üha paremini mängumootori käima saanud. Seetõttu on keeruline näha, et Austraalia võiks neile kuidagi vastu saada.