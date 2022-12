BLOGI ⟩ Öftebro lõpetas Riiberi valitsemisaja, Ilves jõudis esikümnesse

PCR-võistlus näitas, et Ilves otsib endiselt hüppekindlust. Möödunud hooaja kahevõistluse MK-sarja paremuselt teine suusahüppaja piirdus Lillehammeris HS 98 hüppemäel 93,5 meetriga ning sai punktiskooriks 121,5. See andis 54 mehe konkurentsis 14. koha.

Seejuures on hea õhulend proovivoorus kahevõistluses väga oluline. Lisaks sellele, et korralik hüpe parandab enesekindlust, siis PCR-võistlus on vajalik, sest kui mingil põhjusel ei saa suusahüpete võistlusvooru pidada, pannakse murdmaasõiduks stardirivi paika just PCR-võistluse põhjal. Eilsete tulemuste põhjal kaotaks Ilves suusarajale minnes Riiberile minut ja kuus sekundit.