Horvaatia jalgpallitäht tänas mitmeid võimalusi raisanud Lukakut: peame talle puhkuse välja tegema

0:0 tulemust tähendas, et Horvaatia pääses alagrupist Maroko kõrval edasi ning Belgia oli sunnitud koju sõitma. Endine Horvaatia koondislane Rakitic on valmis selle eest ka Lukakule välja tegema.

«Lähme Lukaku! Me peame talle Splitis puhkuse välja tegema,» teatas Rakitic Instagramis.

Belgia ründetäht polnud seda pakkumist mõistagi kuulnud, ent oli väga pettunud, et Belgia koondis sõidab nõnda vara MMilt koju. Tema sõnul ei suutnud meeskond piisavalt hästi mängida, et edasipääs endale kindlustada. Samuti raputas ta endale tuhka pähe, kuna ründajana on ta kohustatud meeskonda väravatega aitama.