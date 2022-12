USA sangariks kerkinud jalgpallitäht paraneb, ent jookseb ikkagi võidujooksu ajaga

Pulisic oli mees, kellele laskus väga palju pingeid, sest just temalt oodati kodumaal väravaid, mis meeskonda kaheksandikfinaali aitaks. Sellega sai ka Londoni Chelseas palliv ameeriklane hakkama, kui tema tabamus viis USA 1:0 võidule Iraani üle. Väravat lüües tegi aga Pulisic viga enda vaagnaluule ning viidi koguni haiglasse.

Nüüd jookseb Pulisic võidujooksu ajaga, et olla võimalikult hästi valmis kaheksandikfinaalis Hollandi vastu. Hetkel andis USA koondis mõista, et nende tähtmängija pole hetkel veel 90 minutiks valmis, ent ta teeb 110 protsenti endast, et juba homme nõnda oleks.