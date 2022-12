EELVAADE ⟩ Portugali ja Ronaldo teel on visalt võitlevad šveitslased

Sel turniiril on Portugali eest teinud tegusid aga ka teised mängijad. Väga ohtlik on Bruno Fernandes, kes saanud kirja juba ka kaks tabamust. Lisaks on väravaarve avatud Rafael Leaol, Joao Felixil ning Ricardo Horta. Viimane neist siiski põhimeeste sekka ei kuulu.

Šveits loodab endiselt enda viimaste aastate sangarile Xherdan Shaqirile, kes pidanud koondise eest 111 mängu ning saanud kirja 27 väravat. Neist viimane sündis just alagrupiturniiri viimases kohtumises Serbia vastu, millega tagati pääs kaheksandikfinaali.

Üsna kindel võib olla, et Šveitsi rünnakute kõige ohtlikum mees on Breel Embolo, kes tänavu olnud koondisesärgis suurepärases hoos. Ta on seda tõestanud ka MMil, kui lõi palli nii Kameruni kui ka Serbia väravasse. Mõlemad mängud seejuures suutis Šveits võita.

Kas on oodata kinnist või lahtist mängu?

Pigem kinnist. Mõlemad meeskonnad armastavad rünnata, aga tegemist on veerandfinaaliga ning eelkõige püütakse kaitses asjad korras hoida. Kindlasti saab olema tegu kohtumisega, kus mõlemal meeskonnal tekib võimalusi, ent peamiselt on palliga ikkagi Portugal.

Millist minekut ja mängupilti on MMil seni näidatud?

Portugal on sel turniiril näidanud mängu, kus püütakse kaitsest väga kiiresti rünnakutele lülituda. Eelkõige püütakse rünnakuid alustada läbi osavate keskväljameeste Bruno Fernandese ja Bernardo Silva. Samuti tekitatakse ohte äärekaitsjate teele saadetud tsenderduste kaudu. Pigem on Portugal otsinud sirgjoonelisemaid lahendusi, kus soovitakse rünnak pealelöögiga lõpetada. Selline mäng tõi neile ka alagrupiturniiril edu, sest 3:2 alistati Ghana ning 2:0 mängiti üle Uruguay. Viimases voorus alistuti peamiselt varumeestega mängides 0:1 Lõuna-Koreale.

Šveits on Kataris suutnud väga hästi rõhuda enda tugevustele ning keskendunud samuti kiiretele vasturünnakutele. Eelkõige on proovitud enda kaitseliin võimalikult kompaktseks suruda, et enda värav puutumatuna hoida. Alpimaa meeskond saavutas selle stiiliga ka edu, sest 1:0 võit tuli Kameruni üle ning viimases kohtumises alistati 3:2 Serbia. Ainus kaotus tuli Brasiilialt, kel lubati realiseerida üks osav pealelöök.