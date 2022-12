Suusasõbrad hõisakem: tänavune Tartu Maraton toimub!

Tartu Maratoni peakorraldaja Indrek Kelgu sõnul on tore tõdeda, et talv on saabunud varakult, kuid ennustada, milline saab olema talve käik tervikuna, on ikkagi pea võimatu. Küll aga on korraldajad kindlad, et olgu ilm milline tahes, maraton saab moel või teisel toimuma. «Kuna talved on Eestis heitlikud ja kunagi ei tea, millal ja kui pikaks ajaks lumi maha tuleb, peame alati mõtlema variantidele A-st kuni D-ni,» selgitab Kelk võistluste kodulehel.