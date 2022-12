OTSEBLOGI ⟩ Brasiilia teel seisab väga visa Lõuna-Korea

Kindlalt Brasiilia . Sambamaa koondis on MMi üks suuremaid favoriite ja Lõuna-Korea peab lootma, et Brasiilial läheks kõik aia taha, kui nad sellest mängust võiduga tahavad lahkuda.

Brasiilia koondisel on küsimärgid õhus oma suurima staari Neymari osas, kes vigastas Serbia vastu oma hüppeliigest. Lisaks temale on ohus ka äärekaitsjate Danilo ning Alex Sandro osalemine. Kindlasti tuleb aga hakkama saada ründaja Gabriel Jesuseta, kes vigastas viimases alagrupimängus põlve.

Brasiilia koondise puhul on tõenäolisi väravalööjaid palju. Tänavu on koondise eest teinud skoori 13 meest, kellest viiel on kirjas enam kui üks värav. Põhimängijatest on kõige tõenäolisem väravalööja ilmselt tänavu rahvusesinduse särgis kaheksal korral võrku sahistanud Richarlison.