Vene teenis võidulisa, Tass sai järgmise kaotuse

Iisraeli kõrgliigas hoiab Hapoel (6-2) kolmandat kohta. Meistrivõistluste liider on Tel Avivi Hapoel (6-1). Kiryat Ata (3-5) on tabelis kaheksas.

Standings provided by Sofascore

Hispaania liigas on Manresa (2-8) eelviimasel ehk 17. kohal. Joventut (6-4) hoiab seitsmendat kohta. Liider on Tenerife (8-1). Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste koduklubi Baskonia (6-3) on kuues.