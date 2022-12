Pärnu Sadama meeskonnast lahkus veel üks välismängija

«Eilne võiduga lõppenud mäng jäi Troyle Pärnu särgis viimaseks. Barnies siirdub edasi Poola kõrgliigaklubisse Lublini Start,» teatas Sadama meeskond on Facebooki kontol. Tähelepanuväärne on asjaolu, et hiljuti lõpetas Lublini klubi lepingu Eesti koondise ääremängija Kregor Hermetiga.