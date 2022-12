FOTOD ⟩ MMi paljastava riietusega külastanud modell sai Kataris üllatuse osaliseks

Knöll on Instagramis avaldanud mitu pilti, kus ta poseerib Kataris lühikeste kleitide ja bikiinidega. Paljud on tema julguse üle imestanud. Näiteks annab Briti välisministeerium annab Katari reisivatele naistele korralduse katta oma õlad ja vältida riigis viibides lühikeste kleitide kandmist.

Knöll oli enne reisi Katari kultuuriga tutvumisest täielikus šokis. «Nende riietuseitkett keelab õlgade, põlvede ja kõhu näitamise. Mõtlesin, et issand jumal, mul pole isegi riideid, millega seda kõike katta. Ma olin väga vihane, sest kui me austame hijabi ja niqabi kasutamist Euroopas, peaksid nad minu arvates austama ka meie eluviisi,» ütles modell Independentile.

26-aastane jalgpallifänn otsustas aga Katari reisiks oma tavalised riided kotti pakkida. Kohale jõudes oli vastuvõtt üllatav. «Kohale jõudes olin üllatunud, et minu kleidiga polnud probleemi. Nad lubasid mul kanda kõike, mida ma tahtsin, ma ei tohtinud nendega siseneda valitsushoonetes, aga see on arusaadav.»

Paljud jalgpallifännid on Kataris sattunud kohalike võimude halvakspanu alla, kui on üritanud staadionile siseneda vikerkaarevärvides või Iraani meeleavaldajaid toetavate särkidega.

Knöll ei ole kordagi kartnud oma riietuse pärast näiteks politseiga pahuksisse sattuda. Ta ütleb, et on saanud palju tähelepanu, kuid see on olnud positiivse tooniga. «Kuidas võiks minu riietus või bikiinid kedagi kahjustada? Palun selgitage seda. Reaktsioonid on olnud tõesti head. Paljud katarlased tahtsid minuga pilte teha. Kui nad seda vihkaksid ja selle vastu oleksid, siis nad seda ei teeks,» ütles naine.