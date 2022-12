Hea uudis Brasiiliale: Neymar on taas mänguvormis

Vahetult pärast platsilt tulemist oli näha, et Brasiilia koondise tähtmängija jalg on väga suureks paistetanud. Osaval ründajal on karjääri jooksul olnud vigastustega tihti probleeme ning tegu on järjekordse tagasilöögiga.

Neymar tegi esimese pallitreeningu laupäeval. «Tunnen end hästi, tean, et teen seda nüüd,» kirjutas Neymar sotsiaalmeedias. Tegemist oli fraasiga James Browni laulust I Got You (inglise k I feel good, I knew that I would, now).