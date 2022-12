MMil väravaid löönud jalgpallur on sattunud naiste piiramisrõngasse

Cho lõi võidumängus Ghana vastu kaks väravat, kuid rohkem on mees laineid löönud oma välimusega. Nägus mängija on kodumaa naiste seas kuum artikkel, mida näitab muljetavaldavalt sotsiaalmeedia. Enne turniiri algust oli Chol Instagramis 20 000 jälgijat, nüüd on see tõusnud 2,2 miljonile.