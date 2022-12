Selgus, mis põhjusel Inglismaa täht koondise juurest lahkus

27-aastane Sterling lahkus MMilt, et naasta Londonisse, kus jalgpalluri koju murti samal ajal sisse, kui tema pere seal viibis. Sterlingul on kolm väikest last. «Mõnikord ei ole jalgpall kõige tähtsam asi ja pere peab tulema esimesena,» kinnitas uudist Inglismaa peatreener Gareth Southgate, vahendab BBC.