Kalev/Cramo sai hädavajalikku täiendust

Wade-Chatmaniga Pärnu Sadama aegadest tuttaval Rannulal on hea meel, et meeskond leidis võimaluse tagaliini täienduseks, kust vigastuse tõttu on pikemat aega eemal Alterique Gilbert. «Henri näol on tegemist mulle juba tuttava mängijaga, kes sobib mu mängujoonisesse nii oma isikuomaduste kui ka individuaalsete oskuste poolest ja usun, et ta aitab meeskonnal head hoogu hoida,» sõnas Rannula.