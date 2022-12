Kolmekordne olümpiavõitja sel aastal MK-sarjas ei stardi

Juba oktoobris liikusid jutud, et Röiselandi MK-hooaja algus on sattunud küsimärgi alla. Kolmekordset olümpiavõitjat 11-kordset maailmameistrit vaevas pikemat aega vöötohatis.

Nüüd tehti koostöös treenerite ja arstidega otsus, et vähemalt jaanuarini ta võistlustel ei osale. «Tahan üle kõige võistelda koos ülejäänud koondisega, kuid mu keha pole ikka veel seal, kus ta olema peaks, ja tervis on lõppude lõpuks kõige tähtsam. Minu fookus on MMil tugevalt esineda ja selleks pean ma võtma aega,» ütles Röiseland pressiteate vahendusel.