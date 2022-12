Ronaldo perekonnas käärib: hõimlane ähvardab paljastada karmi tõe

Patricia Rodriguez esines telesaates, kus avalikustas, et tal on olnud rahaprobleemid ning kasutas võimalust oma õde süüdistada. «Olen laostunud ja Georgina ei aita mind. Mõnikord on mul piisavalt süüa, mõnikord mitte. Mõnikord saan üüri maksta, mõnikord mitte. Georgina pole rasketel aegadel toeks,» oli Patricia ahastuse, vahedas Bild.