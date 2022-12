Inglismaa noored täkud säravad, kuid mänguks läheb alles nüüd

Juba neli aastat tagasi kuulutasid Inglismaa toetajad, et jalgpall tuleb koju. Läks aga hoopis niimoodi, et inglastel tuli MMi poolfinaalis tunnistada Horvaatia paremust. Uuesti pidi jalgpall koju naasma eelmise aasta suvel. Peaaegu olekski see juhtunud, kuid EM-finaalis tuli penaltiseerias ikkagi Itaaliale alla vanduda.