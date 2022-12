Poola jalgpallikoondise hiigelpreemia ajas rahva marru: kas me oleme teine Katar?

Marcio Machado/Sport Press Photo via ZUMA Press/Scanpix

Foto: Marcio Machado/Sport Press Photo via ZUMA Press/Scanpix

Poola jalgpallimeeskond jõudis pärast 36 aastast pausi MM-finaalturniiril alagrupist edasi, kuid nende teekond lõppes kaheksandikfinaalis. Poola peaminister Mateusz Morawiecki peab koondise tehtut aga suureks saavutuseks ja otsustas neid premeerida kümne miljoni euroga. See on osa poolakaid ajanud marru, sest kokkuhoiumeetmete ajal on otsustatud rahapakkidega loopiga niigi rikkaid jalgpallureid.