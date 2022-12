ROK ei lase venelasi praegu Pariisi olümpia valikvõistlustele, mõnigi alaliit nõuab Vene vägede väljumist Ukrainast

Ehkki mõnel alal juba käivad 2024. aasta Pariisi olümpiamängude kvalifikatsioonivõistlused ning järgmisel aastal saavad need sisse täishoo, ei näe ROK, et nende kahe riigi sportlasi saaks hakata areenidele tagasi lubama. Pärast Venemaa poolt Ukrainas 24. veebruaril alustatud sõda andis ROK maailma spordialaliitudele selge soovituse mitte lubada võistlema Venemaa ja Valgevene sportlasi.

Esmaspäeval Lausanne'is alanud ROKi täitevkomitee istungil ütles organisatsiooni kõneisik Mark Adams agentuurile Reuters, et sanktsioonide teemal ei ole organisatsiooni suhtumises muutusi, ehkki Pariisi olümpia on ainult natuke rohkem kui poolteise aasta kaugusel.

Kui ROK jätab endale mängumaa, siis mõnigi spordialaliit on selgelt öelnud, et ainus tee Venemaa ja Valgevene sportlaste naasmiseks on Venemaa vägede väljaviimine Ukrainast. «Asi on lihtne, väed Ukrainast välja,» ütles rahvusvahelise kergejõustikuliidu (World Athletics) president Sebastian Coe eelmisel nädalal.