Araablastest omanikud müüvad Newcastle'i, et osta Manchester United?

Nimelt on Newcastle'ist kõvasti kuulsamat Manchester Unitedit tüüriv Glazerite perekond teatanud klubi müümisest. See on pannud inimesi nii kulme kergitama kui ka kõrvu teritama. Portaaliga The Athletic rääkinud SKEMA ülikooli spordi ja geopoliitilise majanduse professor Simon Chadwick pakkus, et Newcastle'i omanikud võivad klubi müüa, saamaks vahendeid Manchester Unitedi ostmiseks!