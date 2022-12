Norra legend: murdmaasuusatamine liigub katastroofi suunas

«Mulle tundub, et murdmaasuusatamine liigub täiesti vales suunas. See on, öelgem otse, katastroof. Selle eest vastutab FIS (rahvusvaheline suusaliit – toim),» ütles Björndalen Lillehammeri MK-etappi jälgides Rootsi rahvusringhäälingule SVT.

Hiljem Rootsi ajalehega Expressen vesteldes lisas ta: «Ma ei näe, et FIS panustaks alasse samamoodi nagu IBU (rahvusvaheline laskesuusaliit – toim). Loodan, et nad hakkavad liikuma selles suunas, et toetada rohkemate riikide sportlasi. IBU ja laskesuusatamine pole juhuslikult seal, kus nad praegu on. IBU on aastate jooksul toetanud nõrgemaid riike ning jätkab seda ka praegu.