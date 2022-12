Lõuna-Korea koondise peatreener lahkus Brasiilia sauna järel ametist

53-aastane portugallane Bento oli Lõuna-Korea koondist juhendanud 2018. aastast. Tema käe all võideti 57 mängust 35. Samas tõi suure pettumuse 2019. aasta Aasia karikaturniir, kus korealased langesid välja veerandfinaalis.

Brasiilialt saadud kaotuse järel ütles Bento, et võttis lahkumisotsuse vastu juba septembrikuus. «Tänan kõiki kõige eest, mida nad on teinud. Õnnitleme Brasiiliat, kes oli meist parem meeskond,» vahendas The Athletic Bento sõnu.