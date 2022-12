Ukraina sai maailma kergejõustikujuhi suure tunnustuse osaliseks

WA president Sebastian Coe ütles Ukraina kergejõustikuliidu presidendile Jevhen Proninile auhinda üle andes: «Ma ei leia, et keegi teine oleks sel aastal seda auhinda rohkem väärt. See, mida Ukraina kergejõustikuliidu president, treenerid ja sportlased on teinud, väärib igaühe austust ja tunnustust.»

«Meie maa ja meie alaliit on praegu oma ajaloo keerulisimas seisus. Ent leiame, et sport ei pea mitte ainult elus püsima, vaid ka arenema. Seda on keeruline arendada, kuid oleme detsembrikuusse planeerinud Ukrainas vähemalt viis spordifestivali. Enamik meie sportlastest asub praegu teistes riikides mööda Euroopat, täname maailma ja Euroopa kergejõustikuliitu abi eest. Seis on endiselt keeruline, kuid teame oma sihti ja seda, kuidas selleni jõuda,» rääkis Pronin.