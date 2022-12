TELEGRAMM KATARIST ⟩ Jalgpalliõhtu Katari tööliskohvikus keerles ümber Lionel Messi

«Kataris toimuva MM-finaalturniiri puhul on palju räägitud tõigast, et jalgpallikultuur on selles riigis õhuke või isegi olematu, sest kohalike meistrivõistluste publikuarv jääb enamasti tuhande ja kahe tuhande inimese vahele. Tõsi, MM-finaalturniiri kohtumisi on Katari kodanikud ja elanikud – need on kaks väga erinevat kategooriat – päris usinasti vaatamas käinud.