Käärikul peetud spordivõistlusel jäid kümned inimesed kõhutõppe ja oksendasid, mõnigi sattus haiglasse

Neljadel olümpiamängudel osalenud Eesti kauaaegne esireket, praegu Jüris omanimelist sulgpallikooli vedav Raul Must ärkas ööl vastu pühapäeva kõhuvalu ja iiveldustunde peale. Must tajus, et asi pole õige. Et tal oli kaasas kaheaastane laps, otsustas ta asjad kokku pakkida ja Tartu poole sõita, et vajadusel saaks kiirelt arstiabi.