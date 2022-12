Suusatamises domineerivad norralased. Kas nii jääbki? Rehemaa: konkurendid ei maga

Viimased hooajad on selgelt näidanud, et murdmaasuusatamine on muutunud liiga ühe riigi keskseks. Norralased tõestasid seda taas kodusel MK-etapil ning kardetavasti teevad sama ka sel nädalalõpul, kui sõidetakse Beitostølenis. Seni toimunud kahel MK-etapil on peale norralaste poodiumile jõudnud vaid üks mees, itaallane Federico Pellegrino.