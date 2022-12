Hollandi koondise peatreener ei saa aru, miks Brasiiliat ülistatakse: nad oskavad ainult ühte asja

Brasiilia alistas kaheksandikfinaalis 4:1 Lõuna-Korea. Paljud eksperdid kiitsid matši järel Brasiilia koondise peatreenerit Titet, kes valis mänguks hea taktika. Van Gaal arvas aga, Brasiilia puhul on tegemist pelgalt vasturünnakutele ehitatud tiimiga.

«Olen Brasiiliat mängimas näinud, nad on kontrarünnakute meeskond. Lugesin, et Hollandi meedia kihises, aga nad pole muud kui vasturünnakute tiim. Lõuna-Korea oli see meeskond, kes enamasti ründas,» lausus Van Gaal NOSile.