Andrea Adamo: hübriidautod poleks pidanud juhtuma

WRC-sarjas võeti hübriidtehnoloogia kasutusele eelmisest hooajast, kuid Adamo hinnangul pole see end õigustanud. «Vaatan hooaja lõpus tagasi ja mõtlen jätkuvalt, et hübriidautod poleks pidanud juhtuma. Nende asemel oleks pidanud tooma suurema jõudluse ja parema aerodünaamikaga Rally2-autod,» avaldas itaallane usutluses DirtFishile.

«Hübriid on tekitanud rohkem poleemikat kui kasu. Mitte keegi ei mõista, miks meil on hübriidid. Autod ei sõida ju kuskil täiselektriga. Meil on väga kallid masinad ja ükski tootja ei taha sarjaga liituda – vabandust, aga see on tõde,» jätkas Adamo.