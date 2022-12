Eesti ralliajaloos ülitähtsal kohal olev võistlus tahab WRC sarja naasta

Kataloonia ralli on kuulunud pikalt MM-kalendrisse, kuid järgmisel hooajal seda WRCs ei näe. Ka Eesti autoralli ajaloos on see võistlus mänginud väga suurt rolli, sest just seal kindlustas Ott Tänak 2019. aastal oma seni ainsa MM-tiitli.

Katalaanid kalendrist välja jäämise tõttu püssi põõsasse ei viska ning teevad juba tööd MM-kalendrisse naasmise nimel. «Me jätkame koostööd ja läbirääkimisi promootoriga, et meie ralli saaks 2024. aastal MM-kalendrisse naasta,» andsid Kataloonia ralli korraldajad teada ning lisasid, et on järgmisel aastal valmis oma võistlust teiste sarjade egiidi all korraldama.