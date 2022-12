Ronaldo asemel alustanud Portugali ründeäss kirjutas ennast rekorditeraamatusse

Nimelt sai Cristiano Ronaldo asemel alustanud Ramosest alles teine mängija, kes on oma esimeses põhikoosseisust alustatud MM-kohtumises suutnud lüüa kübaratriki. Esimesena sai selle trikiga 2002. aastal hakkama Saksamaa ründelegend ja MMidel ajaloo resultatiivseim mees Miroslav Klose.

Lisaks sellele sai temast alles teine Portugali mängija ajaloos, kes on suutnud MMidel play-off’ides lüüa ühes mängus enam kui ühe värava. Esimest korda sai sellega 1966. aastal hakkama Eusebio, kes lõi Põhja-Korea võrku neli palli.

Lisaks on 21-aastane Ramos alles neljas portugallane, kes on MMil löönud kübaratriki. Enne teda on sellega hakkama saanud 1996. aastal Eusebio, 2002. aastal Pauleta ja 2018. aastal Cristiano Ronaldo.