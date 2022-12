DirtFish: Tänaku poolt paljukirutud Moncet saabki Hyundais ametist priiks

Hyundai rallitiim on olnud ilma ametliku tiimipealikuta alates möödunud aasta detsembrist, kui itaallane Andrea Adamo ameti maha pani. Möödunud hooajal täitis rolli ajutiselt prantslane Julien Moncet, kuid tema andis juba eelmisel kuul mõista, et ei jää tiimi juhtima.

Tema asemele tuleb inseneriharidusega Abiteboul, kes on varasemalt töötanud vormel 1 sarjas Caterhami ja Renault tiimijuhina. Viimasel paaril aastal on ta töötanud F2-sarjale mootoreid varustava Mecachrome’i nõunikuna.

Hetkel pole teada, mis saab Moncet’st, kuid prantslane ise on vihjanud, et otsib uusi väljakutseid ehk Hyundais ei jätka. Hiljuti pani oma ameti maha ka tiimi mänedžer Pablo Marcos.

Moncet sai palju kriitikat oktoobris Hyundaist lahkumisest teatanud Ott Tänakult, kes ei olnud tema tööga tiimijuhina rahul. Augustis, pärast Belgia etappi ütles Ott Tänak ausalt välja, et Moncet ei sobi ametisse: «Ta teeb suurepärast tööd mootoritega, on alati teinud, Hyundail on hea mootor, aga minu arvates peakski ta selle juurde jääma.»