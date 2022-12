Portugali peatreener seletas, miks jättis Ronaldo pingile

«Ma juba seletasin seda ja ei tee seda uuesti. Nad on erinevad mängijad. See oli mängu strateegia, kõik mängijad on erinevad. Ma saatsin väljakule ka [Diogo] Dalot ja Raphael [Guerreiro], kuigi [Joao] Cancelo on samuti hämmastav mängija. See oli see, mida ma arvasin, et mängus Šveitsi vastu vaja oli,» vahendab Goal Santose sõnu.