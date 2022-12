Selgus järgmise aasta Eesti autoralli meistrivõistluste kalender, hooaega alustatakse kahe talveralliga

«Mul on hea meel, et Terminal Oil jätkab kolmandat aastat autoralli Eesti meistrivõistluste nimitoetajana. Rõõm on 2023. aasta kalendrit lõpuks võistlejate ja pealtvaatajatega jagada ning loodan väga, et uuel aastal näeme rajal rohkem võistlejaid ja raja ääres rohkem rallifänne. Loodetavasti püsivad head talveolud vähemalt veebruari keskpaigani, et saaks koduseid meistrivõistlusi alustada talverallidega. Viimastel aastatel Eesti meistrivõistluste kalendrisse naasnud Rapla ja Paide rallid on enda koha kalendris leidnud ja võistlejate seas väga oodatud. Teist aastat järjest saavad võistlejad end proovile panna ka koduse MM-etapi raames ja hea meel on tõdeda, et Saaremaa ralli korraldajatel jagub endiselt tahtmist ja pealehakkamist. Loodetavasti pakuvad 2023 hooaja autoralli Eesti meistrivõistlused põnevaid väljakutseid ja meeldejäävaid heitlusi.»