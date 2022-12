Ametlik ⟩ Ott Tänak naaseb M-Sporti

Tänak teatas Kataloonia ralli järel, et ei jätka tuleval hooajal Hyundais. Seejärel on pikalt spekuleeritud eestlase tuleviku osas, kuid nüüd on kindel, et ta jätkab oma karjääri M-Spordis, keda esindas viimati 2017. aastal.

«M-Sport on koht, mis mind sõitjana kasvatas ja kus ma õppisin kõik rasked õppetunnid ja sain kogemused, et tõusta WRC sarja tipptegijaks. Pärast maailmameistriks saamist ei ole mul õnnestunud tiitlit kaitsta ja ma pole endaga rahul enne, kui seda suudan,» ütles Tänak M-Spordi pressiteates.

«Mul on olnud Malcolmiga (Malcolm Wilson, M-Spordi omanik - C.K.) mitmeid diskussioone ja me kindlasti jagame tulevaks hooajaks samu ambitisoone. See saab meie jaoks olema suur väljakutse, aga ma tean, milleks inimesed Dovenby Hallis (M-Spordi rallitiimi kodu - C.K.) võimelised on ja tänu nende kirele anda endast kõik, suudame võidelda tiitli eest. Ma olen väga õnnelik, et naasen M-Sport Fordi rallitiimi ja anname endast tuleval aastal kõik,» lisas ta.