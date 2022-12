Ott Tänaku tõusude ja mõõnadega teekond M-Spordis jätkub

Kuigi viimased viis hooaega on saarlane kihutanud Hyundais ja Toyotas, tulles viimase roolis 2019. aastal ka maailmameistriks, saab väita, et just M-Sport ja Tänak käivad kokku nagu Pärnu linn ja muulid. Või Roosma ja Tuuli. Või... saate aru küll. Siinkohal meenutamegi Tänaku senist tõusude ja mõõnadega teekonda M-Spordi meeskonnas.